22.12.2021 (23:00)

Калининградские досаафовцы в лидерах и в тире, и на татами

Программа допризывной подготовки будущих защитников Родины в профессиональных образовательных учреждениях ДОСААФ предусматривает, кроме осваивания материальной части автомобилей, правил дорожного движения и отработки практических навыков вождения, изучение первоначальных элементов военной подготовки. Она включает физическую, огневую, строевую, тактико-тактическую подготовку и изучение военной истории.

Огневую подготовку курсанты, обучающиеся военно-учетным специальностям в Калининградской объединенной спортивно-технической школе ДОСААФ (КОСТШ), отрабатывают в тире областного стрелково-спортивного клуба оборонного общества. Для курсантов трех взводов школы экзаменом на меткость и приобретенные практические навыки в стрельбе из малокалиберной винтовки ТОЗ-8 стали соревнования, которые состоялись на минувшей неделе.

Среди будущих военных водителей отличились Олег Кирьяшкин, Степан Величко и Никита Гребнев, которые выбили 38 очков из пятидесяти возможных. Они стали победителями состязаний. Чуть ниже результат у Артема Полякова и Анатолия Савина, набравших 34 очка из пятидесяти выстрелов, они - на втором месте. Бахтиёр Тагаев, Илья Волков и Сергей Малевинский выбили по 33 очка, заняв третью позицию.

После новогодних праздников курсанты еще трех взводов КОСТШ ДОСААФ продолжат отработку стрелковых навыков.

На минувшей неделе порадовали и досаафовские каратисты, завоевавшие три «золота» и «бронзу» на международном турнире Junior Baltic Cup-2021, прошедшем в Калининграде во Дворце спорта «Янтарный» под эгидой Ассоциации киокусинкай России. Турнир с этого года входит не только в календарь соревнований IKO (международная организация каратэ ИКО киокушинкайкан), но и в единый календарный план Минспорта России.

Около 600 спортсменов из более половины регионов России, а также Белоруссии, Монголии, Молдавии, Сербии, Испании, Германии, Франции, Ливана и Польши претендовали на награды столь представительных состязаний.

Честь России и Янтарного края на них в нескольких возрастных и весовых категориях отстаивали спортсмены секции кёкусинкай каратэ военно-патриотического клуба «Варяг» Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ. Девять воспитанников тренера Михаила Полюховича вышли на татами Дворца спорта «Янтарный».

Первыми завоевали «золото» и «бронзу» в копилку команды самые юные бойцы Алексей Кузнецов и Александр Богуславский, выступавшие в одной весовой категории до 35 кг. Среди мальчиков 10-11 лет Алексей занял первое место, Александр – третье.

Среди младших юношей 12-13 лет в весовой категории до 45 кг победу одержал Матвей Морской. Следуя наступательной тактике, он работал на татами в полную силу и уверенно выиграл пять боев.

Также пять поединков выдержал Никита Коробицын и был признан сильнейшим среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 50 кг. Его атакующий стиль ведения боя, причем в высоком темпе, не оставлял соперникам никаких шансов на успех.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице