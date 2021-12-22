22.12.2021 (22:45)

В Краснодаре региональное отделение ДОСААФ провело интеллектуальный военно-патриотический конкурс «Должен знать каждый!»

В столице Кубани состоялась финальная игра краевого интеллектуального военно-патриотического конкурса «Должен знать каждый!» - грантового проекта регионального отделения ДОСААФ.

В течение трех месяцев в муниципалитетах и краевой столице проходили отборочные игры и полуфиналы.

Финал чемпионата на знание военной истории прошел на площадке интеллектуального клуба «Игры разума» с участием шести команд, представлявших школы, техникумы, юнармейские отряды Краснодара, Усть-Лабинска и Славянска-на-Кубани.

В течение двух часов участники отвечали на сложные вопросы по тематике Великой Отечественной войны и военной истории России.

В упорной борьбе чемпионский титул завоевала команда «Наследники Победы» Славянского электротехнологического техникума. Призовую компанию ей составили юнармейцы детского морского центра Краснодара, выступавшие под названием «Дерзкий», и ребята из команды «Тайфун» средней школы № 2 Усть-Лабинска.

Перед церемонией награждения к юным патриотам обратился председатель краевого отделения ДОСААФ Борис Левитский, который поблагодарил ребят за волю к победе, прекрасное знание истории России и своей малой родины - Кубани. «Сегодня вы не только продемонстрировали высокий уровень знаний, но и показали умение работать в команде для достижения поставленной цели. ДОСААФ Краснодарского края продолжит проводить разнообразные патриотические проекты в юбилейный год российской оборонной организации. Мы будем очень рады видеть школьников и студентов в наших местных отделениях, автомобильных школах, военно-патриотических, спортивных и авиационных организациях, где можно получить будущую профессию, совершить первый прыжок с парашютом, научиться метко стрелять и, в целом, подготовиться к службе в армии», - добавил руководитель краевой досаафовской организации.

Победители и призеры в награду получили дипломы и медали, трем лучшим игрокам финала вручены ценные подарки регионального отделения ДОСААФ.

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