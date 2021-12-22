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22.12.2021 (22:30)

Летчики морской авиации Черноморского флота отработали дозаправку самолетов в небе над Крымом

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели лётно-тактическое учение (ЛТУ) по дозаправке боевых машин в воздухе. Полеты проводились в небе над Крымом.

В соответствии с полетными заданиями сложный элемент пилотирования отработали около 20 летчиков из состава штурмового полка МА и ПВО ЧФ. В качестве воздушного танкера был задействован самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до 10 самолетов. Передача топлива осуществлялась из унифицированных подвесных агрегатов заправки, установленных под консолями крыла самолета-заправщика.

Дозаправка в воздухе производилась на высотах от 2 до 6 тыс. метров при скорости 550-600 км/ч, при этом дистанция до заправочного оборудования составляла около 20 метров.

Всего в ходе ЛТУ было совершено порядка 50 контактов с дозаправкой в воздухе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Авиация
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