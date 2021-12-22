22.12.2021 (22:15)

Армейский биатлонист завоевал две серебряные медали на этапе Кубка мира во Франции

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который прошел во французском городе Анси, армейский биатлонист Эдуард Латыпов принес в копилку российской сборной две серебряные медали.

Трехкратный призер чемпионата мира, победитель Всемирных военных игр, победитель и призер Универсиады прапорщик Эдуард Латыпов стал обладателем сразу двух серебряных наград на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Армеец показал второй результат по итогам спринтерской гонки. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё с результатом 23 минуты 30,3 секунды, преодолевший дистанцию без промахов. Латыпов (без промахов) уступил победителю 7,2 секунды. Бронзовым призером стал другой представитель Норвегии Филип Фьельд Андерсен (+18,2 секунды; без промахов).

На следующий день армейский спортсмен стал также вторым в гонке преследования. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию 12,5 километра за 30 минут 58,3 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Латыпов с двумя промахами уступил 16,1 секунды. Третьим стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+16,2; 0 промахов).

Сейчас у спортсменов двухнедельный перерыв после четырех стартовых этапов Кубка мира. Пятый этап состоится в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января.

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