22.12.2021 (22:00)

Федерация регби России, регби-клуб ЦСКА и Военный институт физической культуры провели мастер-классы для кадет, суворовцев и нахимовцев

В рамках внедрения тэг-регби в учебную программу образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации Фонд Федерации регби России по развитию регби в ВС РФ, регби-клуб ЦСКА и Военный институт физической культуры организовали и провели ряд мастер-классов с кадетами, суворовцами и нахимовцами.

Советник президента регби-клуба ЦСКА Кирилл Кошарин и спортивный директор Фонда ФРР по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах Богдан Дубина, провели мастер-класс по тэг-регби для учеников 6 и 7 классов Московского суворовского военного училища. Учебно-спортивный семинар положил начало регулярным регбийным тренировкам в образовательном учреждении. Занятия будут проходить в рамках решения о включении модуля «Спортивные и подвижные игры. Тэг-регби» в рабочие программы довузовских образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 6-7 классов.

Именно этот модуль позволит ещё сильнее интегрировать регби в Вооружённые Силы и силовые структуры и качественно повысить уровень подготовки по виду спорта регби в будущем.

Уже в 2022 году уже запланировано Всероссийское соревнование по тэг-регби среди кадет, суворовцев и нахимовцев.

Еще один мастер-класс по тэг-регби для учеников 6-7 классов Петрозаводского президентского кадетского училища был проведен спортивным директором Фонда развития регби в Вооружённых Силах и силовых структурах Богданом Дубиной совместно с Даниилом Козловым, тренером по регби-7 Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге. Кадетам были показаны ознакомительные ролики с правилами и основными элементами игры, а также проведено часовое практическое занятие. Игра настолько понравилась ребятам, что уже к концу занятия они провели внутренний мини-турнир.

Уже сейчас в Петрозаводском президентском кадетском училище — тэг-регби внедрено в обязательную программу физической культуры по модулю «игровые виды спорта». Кроме того, руководство учебного заведения командирует специалиста по дисциплине физическая культура на обучающие курсы в Санкт-Петербург в эти выходные, а сборная кадетов примет участие в соревнованиях регионального и межрегионального уровня.

Мастер-класс по тэг-регби в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде провела главный тренер Балтийского высшего военно-морского училища ВУНЦ ВМФ «ВМА» Елена Даниленко. В занятии также приняли участие нахимовцы 6 и 7 классов.

Начались занятия с теоретической части — ребята познакомились с историей регби и правилами игры. Практическая часть прошла в спортивном зале, где заслуженный тренер поделилась своим мастерством с нахимовцами. Для юных моряков была проведена показательная тренировка с демонстрацией различных игровых движений и комбинаций.

Тэг-регби – командный бесконтактный вид спорта, сочетающий в себе различные элементы игровых дисциплин и легкой атлетики. Игра помогает развивать силу, ловкость, выносливость, взаимодействие в команде – качества, необходимые нашим будущим морякам. Уже в ближайшее время на базе училища будет сформирована секция по тэг-регби.

Ранее в Пермском суворовском военном училище тренер по регби Дмитрий Нечаев совместно со специалистами физической культуры СВУ провели занятие по тег-регби для обучающихся 5-7 классов. А совсем недавно было организованно и проведено первое соревнование по тег-регби среди учащихся 5-7 классов в Пермском суворовском военном училище. Сильнейшую команду между собой выявляли первая, вторая и седьмая роты. Суворовцы сыграли в тэг-регби по круговой системе. Кадеты седьмой роты в итоге оказалась сильнее своих соперников.

На втором месте расположились учащиеся первой роты, на третьем суворовцы второй роты. Кубок по традиции достался чемпиону, а призеры были награждены медалями.

Также занятия по тэг-регби стартовали после мастер-классов в Аксакайском кадетском корпусе, Севастопольском президентском кадетском училище, Екатеринбургском СВУ, Казанское СВУ, Санкт-Петербургском СВУ, Краснодарском СВУ, Нахимовском военно-морском училище, 12 ДОО МО РФ из 29 и других.

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