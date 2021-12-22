22.12.2021 (21:45)

Женская команда ВС РФ стала победителем 59-го чемпионата мира CISM по международному военно-авиационному пятиборью

В городе Гран-Канария (Испания) прошли соревнования 59-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по международному военно-авиационному пятиборью. На счету спортсменов сборной Вооруженных Сил Российской Федерации 4 награды.

В программу авиационного пятиборья входят: стрельба, плавание, фехтование, баскетбольный тест, и спортивное ориентирование с преодолением полосы препятствий.

Международное военно-авиационное пятиборье, как вид спорта был возрождён в Центральном спортивном клубе Армии менее года назад и впервые с 1997 года сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации выступила на чемпионате мира CISM.

По итогам соревнований женская сборная Вооруженных Сил Российской Федерации в составе младшего сержанта Екатерины Ивлевой (ЦСКА), прапорщика Екатерины Утиной (ЦСКА), старшего лейтенанта Анастасии Петровой (ВИФК) заняла первое место в командном зачете. Второе место заняли представительницы вооруженных сил Испании, третье – Бразилии.

В индивидуальном зачете среди женщин весь пьедестал заняли представительницы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Золотую медаль завоевала младший сержант Екатерина Ивлева, прапорщик Екатерина Утина – серебряную, старший лейтенант Анастасия Петрова – бронзовую.

Всего в соревнованиях приняли участие 63 спортсмена (из них 39 мужчин и 24 женщины) из 10 стран: Бразилии, Дании, Финляндии, Литвы, Чехии, Румынии, Швеции, Украины, Испании и России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице