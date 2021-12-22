22.12.2021 (21:15)

Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени

В Тюмени на областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошли Всероссийские соревнования среди юниорок и юниоров 21-23 лет, являющиеся отборочными на Первенство мира среди молодежи.

Программа соревнований включала в себя спринт свободным стилем, индивидуальную гонку классическим стилем (10/15 км) и масс-старт классическим стилем (15/30 км).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Жуль пришёл первым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем с результатом 37 минут 45,5 секунды. Второе место занял Константин Тиунов из Московской области с разницей в 21,4 секунды (38.06,9). Третьим был Иван Горбунов из Красноярского края с разницей в 26,2 секунды (38.11,7).

Также армейский лыжник стал победителем масс-старта на 30 км свободным стилем. Дистанцию он преодолел за 1 час 13 минут 2,2 секунды. Вторым финишировал Илья Тихоненко из Новосибирской области с отрывом всего в 0,2 секунды (1:13.02,4). Третье время показал Иван Горбунов из Красноярского края с разницей от лидера в 1,2 секунды (1:13.03,4).

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