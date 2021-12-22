22.12.2021 (20:45)

На Балтийском флоте начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава БФ

В Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиины начался оперативно-мобилизационный сбор с руководящими должностными лицами флота.

Более 100 военнослужащих командного состава соединений и объединений флота в течение трёх дней будут совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе учебных занятий по основным направлениям боевой подготовки.

Кроме показных занятий по плановой военной тематике, с командирами объединений и соединений пройдут занятия по специальным темам, которые являются актуальными и требующими особого внимания в настоящее время.

В частности, для участников сбора запланировано проведение нескольких десятков учебно-методических мероприятий. В их числе - круглые столы, семинары, демонстрация тематических учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов военной безопасности в зоне ответственности Балтийского флота.

Кроме того, впервые в рамках оперативно-мобилизационного сбора с командным составом Балтийского флота будет проведена командно-штабная военная игра (КШВИ).

«Данный метод оперативной подготовки позволит офицерам отработать учебно-боевые задачи, находясь в роли должностных лиц условной группировки войск, сформированной на определенном операционном направлении», – отметил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

В ходе сбора состоятся показные занятия по вопросам приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, отражения нападений условных незаконных вооруженных формирований на объекты флота.

Также военнослужащие командного состава флота примут участие в практических занятиях в соответствии с утверждённым планом.

Для ознакомления участников сбора с современными образцами военной техники, стоящей на вооружении воинских частей и подразделений Балтийского флота, на территории профессионально-технической комиссии БФ будет развёрнута выставка образцов военной техники, вооружения и специальных средств.

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