22.12.2021 (20:00)

Зенитчики танковой армии ЗВО в 2022 году получат на вооружение новейшие ПЗРК «Верба»

Гвардейская танковая армия Западного военного округа получит в 2022 году комплект новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Новейший ПЗРК «Верба» отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей.

В состав ПЗРК помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания «свой-чужой», модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно-тренировочные комплекты.

ПЗРК «Верба» предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

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