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22.12.2021 (19:15)

В танковой армии ЗВО вакцинировано более 1,5 тыс. новобранцев осеннего призыва

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) вакцинировано более 1,5 тыс. новобранцев, прибывших из военных комиссариатов в ходе осеннего призыва 2021 года.

Вакцинация проводится добровольно в военных лечебных учреждениях и медицинских подразделениях воинских частей. Перед введением препарата проводится углубленный медицинский осмотр с измерением температуры, оценкой общего состояния вакцинируемых, а также тестированием на наличие антител.

Вакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Медицина , COVID-19
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