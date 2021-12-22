22.12.2021 (19:15)
В танковой армии ЗВО вакцинировано более 1,5 тыс. новобранцев осеннего призыва
В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) вакцинировано более 1,5 тыс. новобранцев, прибывших из военных комиссариатов в ходе осеннего призыва 2021 года.
Вакцинация проводится добровольно в военных лечебных учреждениях и медицинских подразделениях воинских частей. Перед введением препарата проводится углубленный медицинский осмотр с измерением температуры, оценкой общего состояния вакцинируемых, а также тестированием на наличие антител.
Вакцинация производится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
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