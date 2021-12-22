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22.12.2021 (18:30)

Военнослужащим ЗВО в Белгородской области подарили 4 тонны яблок к новогоднему столу

В рамках взаимодействия руководства военных гарнизонов и администраций регионов дислокации состоялась передача четырех тонн яблок сорта «Антоновка» в соединения и воинские части близлежащих военных гарнизонов в Белгородской области.

Социальная акция «Яблоко добра – Армии России» становится уже межрегиональной. Впервые она проводилась на территории курского территориального гарнизона Западного военного округа. Сегодня она распространилась на наши воинские части в Белгородской области. Наши военнослужащие, которые призывались с Курской, Воронежской, Белгородской областей в преддверии новогодних праздников будут чувствовать домашний уют, так как кроме армейского меню получат дополнительный витаминный подарок. Планируем расширять горизонты нашего взаимодействия. В будущем году, надеюсь такие акции станут хорошей традицией для укрепления связей между нашими регионами», - заявил начальник продовольственной службы Висленской мотострелковой дивизии ЗВО майор Антон Китаев.

Всего в рамках акции для военнослужащих общевойсковой армии ЗВО уже передано около 9 тонн яблок.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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