22.12.2021 (18:15)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям, зараженный участок был задымлён аэрозольной завесой.
В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ в одиночном порядке отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, а также обучались специальной обработке обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.
Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.