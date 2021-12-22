Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2021 (18:15)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ учились действовать в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям, зараженный участок был задымлён аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ в одиночном порядке отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, а также обучались специальной обработке обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.

Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели строевую подготовку для юнармейцев
Гранатометчики Оперативной группы российских войск в Приднестровье выполнили боевые стрельбы
На танкодроме ОГРВ ПРРМ проведено занятие по вождению
В Приднестровье проведено занятие с экипажами боевых машин Оперативной группы российских войск

Метки:
Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false