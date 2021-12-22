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22.12.2021 (17:45)

Военнослужащие ЦВО помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень

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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень, образовавшегося в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Решение об оказании помощи принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Камышловского района.

В ликвидации затора был задействован экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 из состава воинской части ЦВО, дислоцированной под Екатеринбургом. Экипаж БРЭМ-1 выполнил работы по расчистке дорожного полотна от неисправной грузовой техники для восстановления движения на федеральной трассе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Автомобили
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