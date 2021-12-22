22.12.2021 (17:45)
Военнослужащие ЦВО помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли ликвидировать затор на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень, образовавшегося в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Решение об оказании помощи принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Камышловского района.
В ликвидации затора был задействован экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 из состава воинской части ЦВО, дислоцированной под Екатеринбургом. Экипаж БРЭМ-1 выполнил работы по расчистке дорожного полотна от неисправной грузовой техники для восстановления движения на федеральной трассе.
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