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22.12.2021 (17:30)

Партия из пяти истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступила на вооружения ЦВО в 2021 году

Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году на вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Красноярском крае, поступила партия из пяти высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

Основные образцы вооружения поступили в полк с авиастроительного завода в Нижнем Новгороде. МиГ-31БМ прошли комплексное обновление технических узлов и агрегатов, оснащены обновленной авионикой, навигационным и радиоэлектронным оборудованием, что позволило улучшить тактические характеристики и повысить боевые возможности истребителей-перехватчиков.

Миг-31БМ предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях. Миг-31БМ рассчитан на выполнение задач на высоте более 20 000 метров со скоростью около 3000 км/ч. Он оснащен бортовой радиолокационной станцией «Заслон-М», которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 320 км и наводить на них наземные средства противовоздушной обороны, а также другие истребители.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Истребительная авиация
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