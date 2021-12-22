22.12.2021 (16:45)

Военнослужащие танковых подразделений отработали тактику мобильной обороны на учении в Сибири



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Военнослужащие танковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали тактику мобильной обороны в ходе учения в Кемеровской области.

В ходе учения условный противник предпринял попытку прорвать оборону с помощью тяжелой бронетехники. Экипажи танковых подразделений уничтожили неприятеля, используя тактику мобильной обороны, особенностью которой является подготовка нескольких позиций на разных рубежах для каждой боевой машины. При этом, после каждого выстрела танк меняет свое место положение. Экипажи боевой машины, сменой огневой позиций имитируют огонь большего количества техники и вынуждают противника ответить, тем самым обнаруживая себя для машин в засаде, которые открывают огонь залпом по обнаруженным целям.

Всего к учению привлечены около 500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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