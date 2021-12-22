22.12.2021 (17:00)

В Сибири артиллеристы ЦВО отработали стрельбу по целям прямой наводкой

В Кемеровской области на полигоне Юргинский артиллерийские подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали стрельбу прямой наводкой по подвижным целям.

По замыслу учения разведывательные подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» обнаружили колонну наступающей бронетехники условного противника. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» выдвинулись в назначенный район, где заняли позиции и прямой наводкой открыли огонь по бронетехнике условного противника. В результате все цели были уничтожены.

Кроме того, артиллеристы уничтожили цели на максимальных дальностях при мортирной стрельбе. Всего было поражено около 100 мишеней. Корректирование огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи БЛА «Орлан-10».

Также в ходе учения артиллерийские расчеты отработали контрбатарейное маневрирование с целью уклонения от ответного удара.

В учении приняло участие более 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной техники.

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