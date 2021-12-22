22.12.2021 (16:30)

Выставка «На острие излома» Дома офицеров ЦВО открылась в Ирбите

Выставка «На острие излома» Дома офицеров Центрального военного округа открылась в Ирбите. Выставочный проект, посвящен 80-летию битвы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками за Москву в годы Великой Отечественной войны. Ознакомиться с экспонатами можно будет до 31 января 2021 года в Ирбитском историко-этнографическом музее.

Гости смогут увидеть около 30 экспонатов, хранящихся в фондах музея «Боевая слава Урала», в том числе Боевое знамя 375-й стрелковой дивизии, сформированная из жителей города Ирбита. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть армейскую флягу, кобуру от пистолета, а также часы советского бойца на цепочке, шлем танкиста, полевую сумку командира и медицинскую сумку.

После демонстрации выставки в городе Ирбит, организаторы планируют показать ее жителям населенных пунктов, входящих в состав Ирбитского района.

375-я Уральская Харьковско-Бухарестская Краснознаменная стрелковая дивизия — соединение Вооружённых Сил СССР в период Великой Отечественной войны. Сформирована в Свердловской области в августе — сентябре 1941 года. Военнослужащие дивизии приняли участие в битве за Москву, Калинин, Ржев, а также в сражениях под Курском, освобождали Харьков, Белгород, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

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