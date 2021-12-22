22.12.2021 (17:15)
В Псковской области военные врачи ЗВО продолжают оказывать помощь гражданским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией
Специалисты военных медицинских подразделений и организаций Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией гражданским коллегам в инфекционной больнице города Пскова.
Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область направлены специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации из состава медподразделений и военно-медицинских организаций ЗВО.
В составе медицинских бригад — военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.
Специалисты медицинской службы Минобороны России осуществляют выезды на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник.
Врачи и медицинские сестры работают в городах Пскове, Великие Луки и Струги Красные.
Всего за время работы специалистов ЗВО квалифицированную медицинскую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией получили более 1,7 тыс. жителей Псковской области.