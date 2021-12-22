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22.12.2021 (17:15)

В Псковской области военные врачи ЗВО продолжают оказывать помощь гражданским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией

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Специалисты военных медицинских подразделений и организаций Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией гражданским коллегам в инфекционной больнице города Пскова.

Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Псковскую область направлены специалисты медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации из состава медподразделений и военно-медицинских организаций ЗВО.

В составе медицинских бригад — военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Специалисты медицинской службы Минобороны России осуществляют выезды на дом после обращений граждан в дежурную службу районных поликлиник.

Врачи и медицинские сестры работают в городах Пскове, Великие Луки и Струги Красные.

Всего за время работы специалистов ЗВО квалифицированную медицинскую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией получили более 1,7 тыс. жителей Псковской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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