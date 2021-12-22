22.12.2021 (16:00)

В Армении медики ЮВО обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

Медицинские специалисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также сезонных заболеваний среди военнослужащих.

В медицинских учреждениях Гюмрийского и Ереванского гарнизонов проводится вакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала от COVID-19 и гриппа. В подразделениях военной базы, на полигонах и сторожевых заставах подготовлены запасы медикаментов и дезинфицирующих средств.

В местах проживания военнослужащих, медицинских пунктах и классах проведения занятий по боевой подготовке поддерживается температура не ниже 20 градусов, ежедневно военнослужащие проходят обязательную термометрию, согласно расписанию проветриваются помещения, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты регулярную дезинфицируют помещения.

На полигонах Камхуд и Алагяз развернуты пункты обогрева военнослужащих, оборудованные местами для просушки обмундирования и обуви. Ежедневный рацион питания военнослужащих обогащен фруктами, а также луком, чесноком, салом, плодово-ягодными соками и витамином С.

Медицинские пункты соединения имеют достаточный запас необходимых препаратов, специалисты медицинской службы находятся в постоянной готовности оказать любой вид помощи.

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