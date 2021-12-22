Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2021 (16:00)

В Армении медики ЮВО обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

Медицинские специалисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также сезонных заболеваний среди военнослужащих.

В медицинских учреждениях Гюмрийского и Ереванского гарнизонов проводится вакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала от COVID-19 и гриппа. В подразделениях военной базы, на полигонах и сторожевых заставах подготовлены запасы медикаментов и дезинфицирующих средств.

В местах проживания военнослужащих, медицинских пунктах и классах проведения занятий по боевой подготовке поддерживается температура не ниже 20 градусов, ежедневно военнослужащие проходят обязательную термометрию, согласно расписанию проветриваются помещения, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты регулярную дезинфицируют помещения.

На полигонах Камхуд и Алагяз развернуты пункты обогрева военнослужащих, оборудованные местами для просушки обмундирования и обуви. Ежедневный рацион питания военнослужащих обогащен фруктами, а также луком, чесноком, салом, плодово-ягодными соками и витамином С.

Медицинские пункты соединения имеют достаточный запас необходимых препаратов, специалисты медицинской службы находятся в постоянной готовности оказать любой вид помощи.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В учебно-методических сборах, проводимых в 49-й армии ЮВО, приняли участие более 500 снайперов и гранатометчиков
В Московской и Нижегородской областях военные химики ЗВО провели дезинфекцию свыше 2 тыс. кв. м. пунктов ревакцинации
На Черноморском флоте подведены итоги деятельности экипажей вспомогательных судов
Более 2000 новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота

Метки:
Южный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false