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22.12.2021 (15:45)

Военнослужащие ЮВО в Армении готовятся к конкурсу «Суворовский натиск» АрМИ-2022

Фото Видео

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении экипажи боевых машин пехоты начали подготовку к отборочному этапу конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

Механики-водители, командиры и наводчики-операторы выполняют упражнения под руководством опытных инструкторов из числа командиров подразделений, а также военнослужащих, ранее участвующих в этапах конкурса.

Мотострелки отрабатывают вождение техники по пересеченной местности с преодолением специальных препятствий – «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров». Особое внимание уделяется действиям экипажей на огневых рубежах – военнослужащие поражают мишени одиночными выстрелами и очередями.

Тренировки проводятся на высокогорном полигоне Алагяз на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Полигон оборудован необходимыми препятствиями и полноценной инфраструктурой, позволяющими качественно подготовить участников.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Суворовский натиск
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