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22.12.2021 (15:30)

Офицеры штаба Каспийской флотилии выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова

С офицерами управления, отделов и служб Каспийской флотилии (КФл) проведены упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова. Учебные мероприятия проводились на полигоне Скорпион в Дагестане, в них приняли участие порядка 80 военнослужащих.

Стрельба на скорость и на точность осуществлялась по четырем мишеням на дальности 25 метров и трем на дальности 5 метров. Офицерам предстояло поразить цели тремя выстрелами в пристрелочной серии и тремя выстрелами во второй серии, которая шла на зачёт.

Оценку «отлично» получали стрелки, набравшие 25-30 очков. Контрольные упражнения по стрельбе из штатного оружия проводились с ограничениями по количеству боеприпасов, а также по отводимому на стрельбу времени.

Занятия были организованы в строгом соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового оружия, соблюдением требований безопасности, сохранности оружия и боеприпасов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия
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