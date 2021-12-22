22.12.2021 (15:15)
Арктические мотострелки Северного флота отработали задачи по связи
Военнослужащие батальона управления арктической бригады армейского корпуса Северного флота провели занятия по тактико-специальной подготовке. Особое внимание было уделено действиям связистов в условиях Крайнего Севера и Арктики. Они совершили марш на полигон в районе поселка Алакуртти Мурманской области и развернули там узлы связи.
Во время занятий военнослужащие отработали установление связи с корреспондентами, проверили абонентские и соединительные линии, а также выполнили специальные нормативы на военной технике.
На занятия было привлечено более 100 военнослужащих и 20 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции на базе грузовых автомобилей высокой проходимости. В течении нескольких дней они оттачивали работу полевых узлов связи и улучшали взаимодействие подразделений в условиях, максимально приближенных к боевой деятельности в Арктике.
Учебные мероприятия позволяют связистам армейского корпуса Северного флота усовершенствовать навыки организации боевой подготовки командного состава и отработать действия на вверенной технике в арктических условиях.
На тренировки также привлекался экипаж новой машины управления с функциями комплексной аппаратной связи П-230Т на базе автомобиля «Тигр». Эта техника поступила в подразделения армейского корпуса Северного флота в прошлом году. Автомобиль обладает высокой проходимостью, маневренностью и предназначен для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения.
Комплекс способен осуществлять работу в условиях сложного рельефа местности и при низкой температуре воздуха, что в свою очередь является основным показателем при эксплуатации данного бронеавтомобиля в суровых условиях Арктики. Автомобиль оснащен современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.