22.12.2021 (15:15)

Арктические мотострелки Северного флота отработали задачи по связи



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отработка арктическими мотострелками Северного флота задач по связи

Военнослужащие батальона управления арктической бригады армейского корпуса Северного флота провели занятия по тактико-специальной подготовке. Особое внимание было уделено действиям связистов в условиях Крайнего Севера и Арктики. Они совершили марш на полигон в районе поселка Алакуртти Мурманской области и развернули там узлы связи.

Во время занятий военнослужащие отработали установление связи с корреспондентами, проверили абонентские и соединительные линии, а также выполнили специальные нормативы на военной технике.

На занятия было привлечено более 100 военнослужащих и 20 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции на базе грузовых автомобилей высокой проходимости. В течении нескольких дней они оттачивали работу полевых узлов связи и улучшали взаимодействие подразделений в условиях, максимально приближенных к боевой деятельности в Арктике.

Учебные мероприятия позволяют связистам армейского корпуса Северного флота усовершенствовать навыки организации боевой подготовки командного состава и отработать действия на вверенной технике в арктических условиях.

На тренировки также привлекался экипаж новой машины управления с функциями комплексной аппаратной связи П-230Т на базе автомобиля «Тигр». Эта техника поступила в подразделения армейского корпуса Северного флота в прошлом году. Автомобиль обладает высокой проходимостью, маневренностью и предназначен для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения.

Комплекс способен осуществлять работу в условиях сложного рельефа местности и при низкой температуре воздуха, что в свою очередь является основным показателем при эксплуатации данного бронеавтомобиля в суровых условиях Арктики. Автомобиль оснащен современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

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