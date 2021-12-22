22.12.2021 (15:00)

Новобранцы-контрактники корабельных соединений Каспийской флотилии впервые отработали борьбу за живучесть корабля

В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии с моряками, поступившими на военную службу по контракту осенью текущего года, состоялось учение по борьбе за живучесть корабля. Мероприятие боевой подготовки было организовано на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК), который имитирует отсеки корабля. Аварийные партии отработали порядок действий при возникновении пожара на корабле и ликвидации пробоин с откачкой поступающей забортной воды.

В ходе учения была смоделирована обстановка, при которой происходит возгорание и поступление воды под различным давлением. Через пробоины в отсеке вода поступала под давлением свыше 4 кг на квадратный сантиметр, а температура в условно горящем машинном отделении поднималась до 200 градусов Цельсия.

Военнослужащие контрактной службы впервые на практике ликвидировали очаги возгорания, устранили пробоину и герметизировали аварийный отсек. Моряки показали отличную подготовку и слаженность действий в составе аварийно-спасательных партий, успешно справились с поставленными задачами и выполнили нормативы на оценку не ниже «хорошо».

Кроме того, в ходе учения военнослужащие изучили средства пожаротушения, алгоритм и порядок коллективного спасения на кораблях, а также экипировались в специальные термозащитные костюмы.

Учение по борьбе за живучесть корабля является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей Каспийской флотилии. Тренировки проводятся на кораблях, а также на специальных УТК, которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к боевым.

Всего в учении по борьбе за живучесть корабля приняли участие около 100 моряков флотилии.

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