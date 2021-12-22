22.12.2021 (14:45)

В Новочеркасске состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих 8-й общевойсковой армии ЮВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих 8-й общевойсковой армии ЮВО в Новочеркасске

В Новочеркасске среди сборных команд воинских частей 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялся IV чемпионат армии по армейскому рукопашному бою.

Состязания проводятся ежегодно и являются отборочным этапом для формирования сборной команды, которая представит армию в чемпионате округа.

В соревнованиях приняли участие около 100 военнослужащих в составе 30 команд, каждая из которых состояла из представителей какой-либо воинской части.

Среди участников были как новички, так и профессиональные спортсмены, имеющие спортивные разряды и звания (23 человека – II разряд, 13 – I разряд, 10 – КМС, 8 – МС), в том числе Магомед Махамаев – мастер спорта, чемпион мира по кикбоксингу в 2021 г., чемпион России по кикбоксингу в 2021 г., Шамиль Лабазанов – мастер спорта, чемпион мира, чемпион Европы по Ушу-Санда, Давид Гасанян – мастер спорта, чемпион Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою, Маатлав Исмаилов – мастер спорта, многократный чемпион Вооружённых сил в боевых видах спорта, Егор Пащенко – мастер спорта, призёр кубков России и первенств по боевому самбо, бронзовый призёр Чемпионата мира по панкратиону.

Военнослужащие соревновались в весовых категориях до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, и свыше 85 кг.

«Ребята показывают очень высокий уровень, все спортсмены очень подготовлены к соревнованию», – сообщил профессиональный судья по армейскому рукопашному бою Александр Картавый.

Профессиональное судейство на чемпионате обеспечивалось участием в составе судейской коллегии президента федерации армейского рукопашного боя в г. Ростов-на-Дону, мастера спорта России по рукопашному бою, заслуженного тренера России, судьи Всероссийской категории – подполковника запаса Андрея Юндина и начальника управления физической культуры и спорта администрации города Новочеркасск – Елены Зленко.

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