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22.12.2021 (14:30)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии тренируют десантирование на современных тренажёрах воздушно-десантного комплекса

В Дагестане военнослужащие разведывательных десантных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии приступили к отработке элементов десантирования на современных тренажёрах воздушно-десантного комплекса (ВДК). Учебные мероприятия проводятся в рамках программы воздушно-десантной подготовки (ВДП) личного состава в зимнем периоде обучения.

Подготовка морских пехотинцев была организована в несколько этапов. На начальном этапе личный состав разведывательно-десантных подразделений изучил теоретические основы прыжка с парашютом, материальную часть и приборы. Затем военнослужащие выполнили подгонку снаряжения, крепление оружия, отработали прыжки на снарядах и тренажёрах ВДК, а также действия парашютиста в самолете по командам и сигналам «Приготовиться», «Пошел», «Отставить». Кроме того, на учебных местах личный состав изучил особенности и алгоритм действий при отделении от самолета, стабилизации падения и снижении на основном парашюте. Также разведчики отработали действия парашютиста при приземлении в сильный ветер, на различные препятствия, при протаскивании и десантировании вслед за техникой.

В ходе учебных мероприятий особое внимание было уделено подготовке и укладке парашютной системы Д-10 и «Арбалет-2». Осмотр и укладку десантной системы выполняли по два военнослужащих: первый – укладывающий, он же ответственный за укладку, и второй – помогающий. Контроль над действиями обучаемых и порядком укладки осуществлялся командирами подразделений, а также инструкторами и офицером воздушно-десантной службы.

Всего в учебных мероприятиях по ВДП приняли участие более 150 военнослужащих разведывательных десантных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. Завершающим этапом ВДП является практическое выполнение прыжков с парашютом. К прыжкам допускаются военнослужащие, освоившие программу наземной подготовки и сдавшие зачёты комиссии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Каспийская флотилия
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