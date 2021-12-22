22.12.2021 (14:15)
В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО состоялся сбор со снайперами
В 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) состоялся учебно-методический сбор со снайперами. Мероприятие было проведено в Ростовской области на полигоне Кадамовский.
В течение месяца специальную подготовку прошли около 100 военнослужащих ЮВО. Снайперы совершенствовали навыки по огневой, тактической и специальной подготовке.
Комплекс занятий состоял из теоретической и практической части. Теоретическая часть предусматривает детальное изучение характеристик вооружения и специальной техники. Практическая часть занятий проводится в полевых условиях на полигоне, где военнослужащие выполняют комплекс учебно-боевых задач и зачетные упражнения.
С участниками сбора проводились занятия по маскировке, классификации целей, корректированию огня, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток.
«Итог действий снайпера всегда должен быть один – стрелок производит меткий выстрел, задача выполнена», – говорит командир роты Михаил Сурков.