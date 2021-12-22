22.12.2021 (14:15)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО состоялся сбор со снайперами



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сбор со снайперами в 150-й мотострелковой дивизии ЮВО

В 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) состоялся учебно-методический сбор со снайперами. Мероприятие было проведено в Ростовской области на полигоне Кадамовский.

В течение месяца специальную подготовку прошли около 100 военнослужащих ЮВО. Снайперы совершенствовали навыки по огневой, тактической и специальной подготовке.

Комплекс занятий состоял из теоретической и практической части. Теоретическая часть предусматривает детальное изучение характеристик вооружения и специальной техники. Практическая часть занятий проводится в полевых условиях на полигоне, где военнослужащие выполняют комплекс учебно-боевых задач и зачетные упражнения.

С участниками сбора проводились занятия по маскировке, классификации целей, корректированию огня, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток.

«Итог действий снайпера всегда должен быть один – стрелок производит меткий выстрел, задача выполнена», – говорит командир роты Михаил Сурков.

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