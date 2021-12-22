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22.12.2021 (14:00)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии преодолели на учениях район заражения с использованием средств РХБЗ

На полигоне Аданак в Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в ходе тактико-специального учения совершили марш на штатной технике в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

По замыслу учения, во время марша в составе механизированной колонны на бронетранспортёрах БТР-82А и БТР-70М в район выполнения учебно-боевых задач, на одном из участков местности подразделения радиационной и химической разведки обнаружили отравляющие вещества массового поражения. Командиры подразделений приняли решение преодолеть район заражения с использованием средств радиационной, химической и биологической защиты.

Морпехи выполнили нормативы по приведению индивидуальных средств защиты в боевое положение, отработали действия в составе подразделений и индивидуально по сигналу «Радиационная опасность» и «Химическая тревога». После преодоления зараженного участка местности военнослужащие провели специальную обработку вооружения и военной техники дегазирующим раствором при помощи войсковых комплектов ДКВ-1М.

Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 200 военнослужащих КФл, было задействовано порядка 15 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота
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