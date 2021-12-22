22.12.2021 (13:45)

В учебно-методических сборах, проводимых в 49-й армии ЮВО, приняли участие более 500 снайперов и гранатометчиков

Более 500 снайперов и гранатометчиков 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в недельных учебно-методических сборах, проводимых на базе полигонов объединения в Ставропольском и Краснодарских краях, а также в Республике Карачаево-Черкесия.

Военнослужащие выполняли элементы огневой, тактической и специальной подготовок. Занятия были организованы с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Снайперы отрабатывали действия в составе снайперских пар, изучали особенности работы с баллистическими таблицами, углами прицеливания. Также военнослужащие повысили знания тактико-технических характеристик, особенностей применения и обслуживания вооружения снайперских подразделений (СВД, АСВ-К), а также полевых правил стрельбы.

Для гранатометчиков основными целями сборов являлось повышение знаний о назначении, тактико-технических характеристиках, особенностей применения и обслуживания гранатометов, полевых правил стрельбы из ручных и автоматических гранатометов, а также выработка навыков и умений в действиях при обнаружении и поражении появляющихся и движущихся целей.

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