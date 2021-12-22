22.12.2021 (13:30)

Специалисты РЭБ ЮВО под Волгоградом подавили каналы управления БЛА условного противника

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно с группой по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приняли участие в тренировке по обнаружению и подавлению БЛА условного противника.

Мобильные группы РЭБ при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2» обнаружили радиоканалы управления дронами условного противника и провели их подавление, а затем уничтожили беспилотники из стрелкового оружия.

Специалисты РЭБ выполнили задачи по перехвату управления БЛА и посадке их на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БЛА условного противника использовались дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении ЮВО.

Справочно:

Комплекс РЭБ «Борисоглебск-2» предназначен для подавления работы систем подвижной спутниковой связи и радионавигационной системы, позволяет вести обнаружение, определение местоположения и подавление радиосетей и линий радиосвязи тактического звена управления.

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