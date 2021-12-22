Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2021 (13:00)

В Моздоке специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО запустили новую котельную

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 8 (г. Моздок) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) приняли на эксплуатационное содержание современную автоматизированную котельную мощностью 6000 кВт.

Осенью 2021 года в Моздоке в рамках обустройства жизни и быта военнослужащих ЮВО были сданы в эксплуатацию четыре пятиэтажных многоквартирных дома под служебное жилье. Жилая застройка позволяет разместить 264 семьи офицеров и военнослужащих контрактной службы, проходящих службу на территории Моздокского гарнизона.

Новая котельная осуществляет подачу отопления и горячее водоснабжение в жилые дома и тепловые сети протяженностью более 1000 м, обеспечивая комфортное проживание военнослужащих и членов их семей.

Котельная оснащена современным технологичным оборудованием, отличается надежностью и экологичностью. Кроме того, здесь используются передовые методы водоподготовки и современное насосное оборудование. Для работы на новом энергообъекте сотрудники прошли специальное дополнительное обучение.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На объектах ЮВО в Астрахани и Калмыкии отопительный период проходит без сбоев
Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Новороссийске начали отопительный сезон с новым оборудованием
Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Краснодаре и Адыгее готовы к работе в новогодние праздники
В Забайкальском крае началось масштабное строительство нового военного городка

Метки:
Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false