22.12.2021 (13:00)

В Моздоке специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО запустили новую котельную

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 8 (г. Моздок) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) приняли на эксплуатационное содержание современную автоматизированную котельную мощностью 6000 кВт.

Осенью 2021 года в Моздоке в рамках обустройства жизни и быта военнослужащих ЮВО были сданы в эксплуатацию четыре пятиэтажных многоквартирных дома под служебное жилье. Жилая застройка позволяет разместить 264 семьи офицеров и военнослужащих контрактной службы, проходящих службу на территории Моздокского гарнизона.

Новая котельная осуществляет подачу отопления и горячее водоснабжение в жилые дома и тепловые сети протяженностью более 1000 м, обеспечивая комфортное проживание военнослужащих и членов их семей.

Котельная оснащена современным технологичным оборудованием, отличается надежностью и экологичностью. Кроме того, здесь используются передовые методы водоподготовки и современное насосное оборудование. Для работы на новом энергообъекте сотрудники прошли специальное дополнительное обучение.

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