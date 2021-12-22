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22.12.2021 (12:45)

Танкисты и артиллеристы 49-й армии ЮВО отработали совместные действия со стрельбой на максимальную дальность

Артиллеристы и танкисты мотострелкового соединения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае провели боевое слаживание расчетов и танковых экипажей с боевой стрельбой на максимальную дальность.

Военнослужащие выполнили оборудование и маскировку огневых позиций, разведку целей и огневое поражение условного противника с применением современного комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Также были выполнены нормативы по тактической, огневой, инженерной подготовкам, проведены тренировки по управлению огнем штатных подразделений.

Военнослужащие выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 12 км, в том числе с закрытых огневых позиций. После каждой огневой задачи артиллеристы и танкисты совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 70 единиц техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Град-М», а также танки Т-72Б3.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Артиллерия
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