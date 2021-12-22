22.12.2021 (12:30)

На общевойсковом полигоне Прудбой идёт подготовка к всеармейскому этапу конкурса «Танковый биатлон»

Полигонная команда и военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) завершают подготовку специального полигонного комплекса к всеармейским состязаниям по танковому биатлону.

На полигоне Прудбой оборудована танковая трасса протяженностью порядка 7 км. В ходе заездов танкистам предстоит преодолевать различные препятствия – как наземные, так и водные.

В настоящий момент военнослужащие совершенствуют препятствия, которые предстоит пройти участникам конкурса, а также осуществляют наладку мишенного комплекса.

В отличие от классического биатлона, экипажи боевых машин будут поражать мишени, имитирующие танки и низколетящие вертолеты, на дистанциях от 900 до 2200 м. Рубеж открытия огня в танковом биатлоне имеет четыре направления – по количеству танков в заезде.

Всеармейский этап конкурсов полевой выучки среди танковых и мотострелковых подразделений «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдет на полигоне Прудбой под Волгоградом в мае-июне 2022 года. Общевойсковой полигон ЮВО получил право проведения этапа АрМИ-2022, став лучшим полигоном в России.

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