22.12.2021 (12:15)

На объектах ЮВО в Астрахани и Калмыкии отопительный период проходит без сбоев

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 12 (г. Астрахань) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) обеспечили безаварийный отопительный период на объектах округа в Астраханской области и Республике Калмыкия.

Был проведен ремонт и техническое обслуживание коммунальных объектов, оборудования, инженерных сетей, организован аварийный запас материальных средств и оборудования. В соответствии с нормами созданы запасы жидкого и твердого котельного топлива.

Согласно графикам подключения, были запущены 37 котельных, своевременно заключены 36 контрактов с ресурсоснабжающими организациями на подачу к объектам Минобороны России топливо-энергетических ресурсов.

По прошествии двух месяцев с начала отопительного сезона все коммунальные объекты жилищно-коммунальной службы работают в штатном режиме, сбоев в подаче энергоресурсов на объекты казарменно-жилищного фондов не допущено.

Также для бесперебойной работы сформированы аварийно-ремонтные бригады, обеспеченные необходимой инженерной и коммунальной техникой, а также инструментами и оборудованием.

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