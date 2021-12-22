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22.12.2021 (12:00)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по ПВО в пункте базирования и в море

В пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) приняли участие в учении по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ракетно-бомбового удара средств воздушного нападения условного противника.

Моряки организовали управление силами и средствами ПВО для отражения ударов «противника» по пунктам базирования и кораблям в море, отработали распределение целей и постановку огневых задач пунктам ПВО кораблей по различным каналам связи. Также экипажи выполнили мероприятия по активации средств радиоэлектронной маскировки с целью дезинформации условного противника.

После обнаружения и классификации воздушных целей расчеты ПВО кораблей уничтожили условного противника на дистанции поражения из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш» и «Пальма», а также артиллерийских установок АК-630 и АК 630-М2 «Дуэт».

Особое внимание в ходе учения было уделено сокращению командирами расчетов времени на принятие решения, а также действиям при входе крылатых ракет в дальнюю границу зоны поражения зенитных ракетных комплексов.

Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие экипажи более 10 надводных кораблей КФл, в том числе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , ПВО
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