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22.12.2021 (11:45)

В преддверии Нового года российские военнослужащие в Таджикистане провели благотворительную акцию

В преддверии Нового года в таджикском городе Турсунзаде военнослужащие 201-й российской военной базы провели благотворительную акцию. Они передали свыше двух с половиной тонн продуктов в храм Покрова Божией Матери, при котором создана столовая для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Продуктовые наборы включили в себя крупы, макаронные изделия, мясо, сахар, сгущенное молоко и разнообразные консервы, а также различные фрукты и овощи.

После передачи продовольствия настоятель храма провел для военнослужащих экскурсию.

Справочно:

Расположенная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Базируется в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная база , Таджикистан
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