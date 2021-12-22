22.12.2021 (11:30)
Военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны
В Саратовской области военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков советских воина, погибшего во время Великой Отечественной войны.
На воинском кладбище состоялся траурный митинг, в котором приняли участие командный и личный состав авиационного полка дальней авиации, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов муниципальной власти, ветеранских и общественных организаций.
После митинга останки бойца были преданы земле с воинскими почестями — под залпы оружейного салюта.
Церемония была проведена на высоком организационном уровне, в духе почитания памяти подвига советских солдат, погибших в Великой Отечественной войны.
В завершение мероприятия протоирей отслужил поминальный молебен по погибшим советским воинам, к монументу были возложены венки.