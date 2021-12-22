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22.12.2021 (11:30)

Военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны

В Саратовской области военнослужащие дальней авиации приняли участие в церемонии перезахоронения останков советских воина, погибшего во время Великой Отечественной войны.

На воинском кладбище состоялся траурный митинг, в котором приняли участие командный и личный состав авиационного полка дальней авиации, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов муниципальной власти, ветеранских и общественных организаций.

После митинга останки бойца были преданы земле с воинскими почестями — под залпы оружейного салюта.

Церемония была проведена на высоком организационном уровне, в духе почитания памяти подвига советских солдат, погибших в Великой Отечественной войны.

В завершение мероприятия протоирей отслужил поминальный молебен по погибшим советским воинам, к монументу были возложены венки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Воздушно-космические силы (ВКС)
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