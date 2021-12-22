22.12.2021 (11:15)

В Щелковском ОКИК состоялись комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Военнослужащие Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

Они отработали отражение нападения на объекты воинской части, развертывание оперативных групп, взаимодействие подразделений антитеррора и дежурных групп. Особое внимание уделялось действиям личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень подготовки подразделений антитеррора на высоком уровне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице