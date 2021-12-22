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22.12.2021 (11:15)

В Щелковском ОКИК состоялись комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Военнослужащие Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

Они отработали отражение нападения на объекты воинской части, развертывание оперативных групп, взаимодействие подразделений антитеррора и дежурных групп. Особое внимание уделялось действиям личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень подготовки подразделений антитеррора на высоком уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Антитеррор , Воздушно-космические силы (ВКС)
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