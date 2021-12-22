22.12.2021 (11:00)

Более 60 экспонатов показал музей «Боевая слава Урала» при проведении передвижной выставки на Среднем и Южном Урале

Более 60 экспонатов показал музей «Боевая слава Урала» Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) при проведении передвижной выставки «Эхо войны», посвященной 80-летию началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Среднем и Южном Урале.

Проект был осуществлен во взаимодействии музея «Боевая слава Урала» Дома офицеров ЦВО, муниципальными властями города Богдановича Свердловской области, а также трех городов Касли, Аргаяш и Карабаш Челябинской области. С выставкой можно было ознакомиться в центрах культуры.

При посещении экспозиции каждый гость мог почувствовать атмосферу того времени через артефакты, хранящиеся в фонде музея Дома офицеров ЦВО: фронтовые «треугольники» - письма, которые писали красноармейцы с фронта своим близким, личные вещи бойцов, предметы обмундирования и быта, а также точные копии оружия времен Великой Отечественной войны.

«Хотелось бы подчеркнуть особую значимость музейной работы, которая на текущий политический момент приобретает наиболее важное и существенное значение. Мероприятие призвано восполнить пробелы подрастающего поколения в знании отечественной истории. Мы обязаны бороться с попытками переписать историю Второй мировой войны. И когда мы прорабатывали стратегию нашего музея на ближайшие годы, то мы поняли, что музей должен работать не только стационарно, но и организовывать передвижные выставки, в том числе и в небольших населенных пунктах Урала. Проект «Эхо войны» - это первый шаг к осуществлению наших планов», - сказал заведующий военно-историческим залом Дома офицеров ЦВО Сергей Конов.

Он также добавил, что все музейные экспонаты должны работать, должны быть в доступе для общества, особенно для детей, чтобы передать им знания по отечественной истории, наглядно проиллюстрировать героические страницы Великой Отечественной войны.

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