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22.12.2021 (10:30)

В небе над Камчаткой экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели тренировки по пилотированию в сложных метеоусловиях

На полуострове Камчатка экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота отработали задачи по пилотированию в сложных метеоусловиях.

В дневное и ночное время суток экипажи МиГ-31 выполнили взлёт-посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп.

Кроме того, лётчики отработали посадку на укороченной дистанции на условно повреждённую взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Выполнение полетов в сложных погодных условиях является важным элементом подготовки экипажей всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 в условиях сурового климата. Особое внимание было уделено отработке пилотирования молодыми летчиками.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Истребительная авиация , Тихоокеанский флот
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