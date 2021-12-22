22.12.2021 (10:15)

Курсанты морской пехоты и арктических подразделений Дальневосточного ВОКУ выполнили более 200 прыжков с парашютом

Курсанты факультетов морской пехоты и подготовки офицеров для арктических подразделений Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского завершили курс воздушно-десантной подготовки, совершив за две недели более 200 прыжков с парашютом Д-10.

Занятия были организованы в ходе войсковой практики на авиационном учебно-тренировочном комплексе Тихоокеанского флота в Приморском крае.

Согласно программе обучения, на практику прибыло более 50 будущих офицеров, 18 из которых выполняли прыжки впервые. Для обеспечения занятий был задействован вертолёт Ми-8АМТШ.

Перед десантированием военнослужащие прошли обязательную программу подготовки к выполнению прыжков с получением допуска.

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