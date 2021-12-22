22.12.2021 (10:00)

На Черноморском флоте проведены тренировки с дежурными подразделениями

В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), а также в армейском корпусе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Крыму, состоялись тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп на объекты военной инфраструктуры.

В ходе мероприятия боевой подготовки подразделения отработали сбор и прибытие в назначенный район, отражение нападения диверсантов, блокирование их и предотвращение захвата военных объектов.

Всего в тренировках приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Подобные мероприятия с дежурными подразделениями флота проводятся регулярно для повышения уровня подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.

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