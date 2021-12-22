Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2021 (09:00)

В Забайкалье специалисты подразделений РХБ защиты ВВО применили ра-диоуправляемые средства аэрозольной маскировки войск

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе тактико-специальных занятий обеспечили маскировку аэрозольными средствами подвижных пунктов управления и связи.

С помощью современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ состоящих на вооружении, расчетами аэрозольного противодействия за короткое время была осуществлена надежная маскировка перемещения техники, а также личного состава от средств разведки и наведения высокоточного оружия условного противника.

Сложность применения аэрозольных средств была обусловлена равнинным рельефом местности, и изменением направления и скорости ветра. Для точного определения метеоусловий в районе выполнения задач, военными были использованы переносные метеокомплекты МК-3 из состава наблюдательных постов.  

Всего в занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ВВО в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили бомбометание на полигоне в Забайкалье
Новейшие ПЗРК «Верба» получили на вооружение зенитчики ВВО в Бурятии
Механики-водители танкового соединения ВВО осваивают новые снегоболотоходы «Алеут» в Бурятии
В Московской и Нижегородской областях военные химики ЗВО провели дезинфекцию свыше 2 тыс. кв. м. пунктов ревакцинации

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false