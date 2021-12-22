22.12.2021 (09:00)

В Забайкалье специалисты подразделений РХБ защиты ВВО применили ра-диоуправляемые средства аэрозольной маскировки войск

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе тактико-специальных занятий обеспечили маскировку аэрозольными средствами подвижных пунктов управления и связи.

С помощью современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ состоящих на вооружении, расчетами аэрозольного противодействия за короткое время была осуществлена надежная маскировка перемещения техники, а также личного состава от средств разведки и наведения высокоточного оружия условного противника.

Сложность применения аэрозольных средств была обусловлена равнинным рельефом местности, и изменением направления и скорости ветра. Для точного определения метеоусловий в районе выполнения задач, военными были использованы переносные метеокомплекты МК-3 из состава наблюдательных постов.

Всего в занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице