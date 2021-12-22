22.12.2021 (09:00)
В Забайкалье специалисты подразделений РХБ защиты ВВО применили ра-диоуправляемые средства аэрозольной маскировки войск
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе тактико-специальных занятий обеспечили маскировку аэрозольными средствами подвижных пунктов управления и связи.
С помощью современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ состоящих на вооружении, расчетами аэрозольного противодействия за короткое время была осуществлена надежная маскировка перемещения техники, а также личного состава от средств разведки и наведения высокоточного оружия условного противника.
Сложность применения аэрозольных средств была обусловлена равнинным рельефом местности, и изменением направления и скорости ветра. Для точного определения метеоусловий в районе выполнения задач, военными были использованы переносные метеокомплекты МК-3 из состава наблюдательных постов.
Всего в занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной специальной техники.