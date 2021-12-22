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22.12.2021 (08:45)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовал отборочный этап конкурса «Надежный ориентир»

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, стартовал первый этап конкурса по полевой выучке специалистов топографической службы «Надежный ориентир-2022».

Военным топографам предстоит соревноваться в мастерстве проведения топогеодезических расчетов, определении номенклатуры листов топографических карт в масштабе своих соединений.

Помимо профессиональной подготовки, офицеры демонстрировали свои навыки в физической и огневой подготовке – выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова на дистанции 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Лучшие из них продолжат борьбу в последующих этапах Армейских международных игр-2022.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы
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