22.12.2021 (08:45)
В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовал отборочный этап конкурса «Надежный ориентир»
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, стартовал первый этап конкурса по полевой выучке специалистов топографической службы «Надежный ориентир-2022».
Военным топографам предстоит соревноваться в мастерстве проведения топогеодезических расчетов, определении номенклатуры листов топографических карт в масштабе своих соединений.
Помимо профессиональной подготовки, офицеры демонстрировали свои навыки в физической и огневой подготовке – выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова на дистанции 400 метров и пистолета Макарова по подвижным и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.
Лучшие из них продолжат борьбу в последующих этапах Армейских международных игр-2022.
Новости по теме:
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ВВО в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили бомбометание на полигоне в Забайкалье
Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» из подводного положения в акватории Японского моря
Метки: