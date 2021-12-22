22.12.2021 (08:30)

Военные полицейские Южно-Сахалинского гарнизона начали подготовку к конкурсу АРМИ-2022 «Страж порядка»

Военнослужащие военной полиции Южно-Сахалинского гарнизона в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр – 2022 «Страж порядка» провели тренировку по стрельбе из штатного оружия на полигоне «Успеновский».

При подготовке военные полицейские делают основной упор на практическую стрельбу. Военнослужащие поражают мишени из пистолета Макарова и автомата Калашникова в движении и с места по появляющимся и движущимся целям, со сменой огневых позиций, выбором положения прицеливания, на открытых площадках, а также из-за укрытий.

Всего конкурс АРМИ – 2022 «Страж порядка» включает несколько этапов: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий. Наиболее интересным и сложным этапом подготовки к конкурсу станет командная гонка, где военнослужащие продемонстрируют свою выносливость и физическую силу на 15-километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах «Гонки героев».

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