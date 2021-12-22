22.12.2021 (08:00)

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ВВО в ходе учебно-тренировочных полетов выполнили бомбометание на полигоне в Забайкалье

Экипажи многоцелевых истребителей класса 4++ Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных полетов провели бомбометание по целям, имитирующим объекты условного противника, на полигоне «Мухор-Кандуй» в Забайкальском крае.

До начала тренировки инженерно-технический состав авиачасти осуществил подготовку авиационной техники, с проверкой оборудования и авиационных средств, а также систем самолетов.

В дальнейшем экипажи многофункциональных современных российских истребителей, согласно полетных заданий, выполнили ряд учебно-боевых задач с прохождением контрольных точек. В частности экипажами были выполнены авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами, а также своевременный уход от средств противовоздушной обороны.

В ходе применения средств поражения по объектам «противника» активно использовались неуправляемые авиационные ракеты.

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