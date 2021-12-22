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22.12.2021 (07:00)

Механики-водители танкового соединения ВВО осваивают новые снегоболотоходы «Алеут» в Бурятии

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, осваивают новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».

С механиками-водителями были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик, особенностей управления, а также устройства снегоболотохода.

Важными элементами переподготовки военнослужащих является закрепление знаний по техническому обслуживанию, ремонту и правилам безопасной эксплуатации данной техники.

На специализированном полигоне танкового соединения состоялись занятия по вождению двухзвенных гусеничных плавающих вездеходов «Алеут» на труднопроходимой горно-лесистой трассе с толщиной снежного покрова около 50см.

Помимо этого, военнослужащие отразили нападение условного противника, который по замыслу тактико-специального учения организовал засаду и внезапно напал на колонну новых вездеходов.

Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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