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21.12.2021 (23:45)

Военнослужащие подразделения связи Тульского гвардейского соединения ВДВ отработали нормативы по организации связи

В Туле подразделение связи гвардейского соединения Воздушно-десантных войск провели тренировку, в рамках которой гвардейцы осуществили выход на штатной технике в районы сосредоточения с развертыванием системы управления   и выполнением ряда нормативов по организации связи.

Подразделения совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения, осуществив размещение техники с использованием штатных маскировочных комплектов. После этого личный состав развернул систему управления и в установленные сроки организовал связь с вышестоящим командованием и другими подразделениями соединения.

В рамках выполнения мероприятий использовался передовой опыт, накопленный в гвардейском соединении при проведении учений и этапов конкурсов Армейских международных игр.

В ходе проверки развертывания системы связи командованием было проверено время, которое потребовалось для развертывания, выставлены оцени за правильность и слаженность действий военных связистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска связи , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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