21.12.2021 (23:30)

Курсанты и военнослужащие по призыву перед Новым годом изготовили снежные фигуры около училища и детского сада

Курсанты и военнослужащие по призыву Новосибирского высшего военного командного училища перед Новым годом изготовили снежные фигуры около училища и детского сада.

Этот праздник ждут все дети, проживающие в домах по улице Иванова, ведь они могут не только полюбоваться снежными персонажами из сказок, но и взобраться на снежный танк, посидеть в вагоне поезда, сфотографироваться со снежным солдатом-разведчиком.

В этом году курсанты-выпускники решили выстроить снежную крепость с пушками, ядрами и ледяной горкой.

Все военнослужащие отнеслись с большой ответственностью к изготовлению своих фигур, ведь это не только престиж своего подразделения, но и высокая ответственность перед детьми-жителями нашего района.

К тому же и судьи весьма строги и авторитетны – это глава Администрации Советского района Олейников Д.М., начальник училища 1989-1998 гг. генерал-майор Казаков В.А., командование училища.

По итогам смотра подразделениям, чьи фигуры были признаны лучшими вручены призы. Но самой большой наградой, со слов конкурсантов стали радость детей и слова благодарности их родителей.

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