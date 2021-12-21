21.12.2021 (23:15)

На полигоне Сосновый бор в Бурятии военнослужащие десантно-штурмового соединения отработали уничтожение условного противника

На полигоне Сосновый бор с личным составом парашютно-десантной роты Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения проведены боевые стрельбы в составе взводов.

Целями проведения занятий являлось совершенствование боевой слаженности подразделений для активных, умелых и решительных действий при выполнении подразделениями боевых задач в различных видах общевойскового боя. Совершенствование форм и способов действий в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе проведения тактических занятий личный состав отработал вопросы отражения ударов средств воздушного нападения, поражения противника при выдвижении, развертывании и переходе в атаку, нанесения поражения резервам противника, разгрома вклинившегося противника и восстановления обороны по переднему краю, уничтожения аэромобильных и диверсионно - разведывательных групп противника.

На огневых рубежах десантники вели огонь их штатного вооружения БМД-2, стрелкового вооружения и гранатометов с ходу по появляющимся целям, на расстоянии до 1500 метров.

Всего в занятиях по огневой подготовке было задействовано около 150 военнослужащих и порядка 30 единиц боевой и специальной техники десантно-штурмового батальона отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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