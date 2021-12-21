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21.12.2021 (22:30)

В Приморье военнослужащие десантно-штурмового соединения провели укладку людских десантных парашютов

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении прошли занятия по укладке людских десантных парашютов системы Д-10 в составе подразделений.

Укладка одной парашютной системы (как основной, так и запасной) проводилось парой военнослужащих. Первый номер осуществлял укладку, второй помогал и контролировал правильность действий, после чего они менялись местами и повторяли весь цикл укладки.

Занятие проводились под руководством командиров подразделений и офицеров воздушно-десантной подготовки (ВДП). После каждого этапа офицеры проводили проверку правильности укладки парашютов и давали команду на выполнение последующего этапа.

Благодаря грамотному планированию и подготовке личного состава программа прыжков в Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении была выполнена в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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